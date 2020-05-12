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Türkiye Hentbol Federasyonu, tüm liglerde normal sezonun sıralamaya göre tescil edildiğini ve...
6 saat önce
Türkiye Hentbol Federasyonu, tüm liglerde normal sezonun sıralamaya göre tescil edildiğini ve liglerde şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.
Türkiye Hentbol Federasyonu, tüm liglerde normal sezonun sıralamaya göre tescil edildiğini ve liglerde şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 03:18 Kaynak: AA
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