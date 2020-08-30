Türkiye Hentbol Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

THF'nin kutlama mesajında, "30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaş'ımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünde başta Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.