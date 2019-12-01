Son Dakika Haberleri: Türkiye Hentbol Federasyonundan kadın hentbolcular için taziye mesajı
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Türkiye Hentbol Federasyonundan kadın hentbolcular için taziye mesajı

6 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kadınlar İkinci Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan kadın hentbolcular için taziye mesajı, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kadınlar İkinci Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Federasyondan kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazada ilk belirlemelere göre 2 sporcumuz hayatını kaybetti. 4 sporcumuzun da yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Hayatını kaybeden sporcularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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