Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen bir terör eylemi sonucu çok sayıda Hint güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve birçoğunun yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu terör eylemini kınıyor, Hindistan Hükümeti ve halkının acısını paylaşıyor, içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)