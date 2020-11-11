Türkiye-Hırvatistan

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile İstanbul'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Cenk Tosun

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir