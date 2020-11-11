Türkiye-Hırvatistan

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile İstanbul'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Cenk Tosun
Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir
- Kaynak: AA
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