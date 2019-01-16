Türkiye-Hırvatistan İlişkilerini Tüm Boyutlarıyla Değerlendirdik"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hırvatistan
Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter
hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin bu ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inandığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:21 Kaynak: AA
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