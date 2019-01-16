Son Dakika Haberleri: Türkiye-Hırvatistan İlişkilerini Tüm Boyutlarıyla Değerlendirdik"

Türkiye-Hırvatistan İlişkilerini Tüm Boyutlarıyla Değerlendirdik"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye-Hırvatistan İlişkilerini Tüm Boyutlarıyla Değerlendirdik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin bu ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inandığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:21 Kaynak: AA

Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel
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