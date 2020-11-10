Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: "Yarın zor bir maç bizi bekliyor" - Son Dakika

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: "Yarın zor bir maç bizi bekliyor"

10.11.2020 18:45

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, yarın Türkiye ile oynayacakları özel maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, yarın Türkiye ile oynayacakları özel maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Dalic, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta, futbolcusu Mario Pasalic ile basın toplantısı düzenledi.

Hırvat teknik adam, "Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Özellikle Türkiye'nin Almanya ile yaptığı maçtan sonra karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha fark ettik. Oyuncularıma güveniyorum. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçla ilgili tek üzüntüm, yarınki karşılaşmada seyirci olmayacak olması." ifadelerini kullandı.

Kadroya sonradan dahil ettiği oyuncularla ilgili gelen bir soru üzerine Dalic, "Bazı oyuncuları kadroya dahil etmek zorunda kaldım. Çünkü dünyanın her tarafını pandemi süreci sardı. Bazı oyuncularımız pozitif sonuçla bize başvurdu. Yedi gün içinde 3 maç yapacağız. Bu boşluğu doldurmam gerekiyordu. O nedenle sonradan kadromuza oyuncular dahil ettik." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de forma giyen Melnjak ve Vida'nın performansından memnun olduğunu aktaran Dalic, "Burada ülkemizi iyi temsil ettiklerini düşünebiliriz. Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları var, Yılmaz (Burak) ve Çelik (Zeki) var. İtalya'da oynayan oyuncularınız var. Türk Milli Takımı, özellikle Sırbistan ve Rusya maçlarıyla kalitesini gözümde canlandırmış oldu. Bunun yanında çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Bu da onlar için ayrı bir şans. Türkiye, tecrübeli ve başarıdan başarıya koşan bir teknik direktöre sahip. Her iki millet kendi zaferleri için mücadele edecek. Böyle güzel bir stadın olması da milli takımına ayrıcalık tanıyor." şeklinde konuştu.

Sıkışık maç takvimi ve salgın süreci nedeniyle tüm dünyada takımların zorlandığını belirten Hırvat teknik adam, oyuncuların sağlığını korumak için ellerinden gelen tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Dalic, "Vida'nın adı Dünya Kupası sırasında çok önemli takımlarla anıldı. Sizce transfer olsaydı kariyerinde bir sıçrama yapabilir miydi? Şu anki performansından memnun musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Vida, benim en değerli oyuncularımdan biri. Bazen gerektiği gibi oynayamıyor ama ondan çok büyük beklentilerim var. Benim için Beşiktaş da çok büyük bir kulüp. Bence doğru bir kulübü seçtiğini düşünüyorum. Buradaki performansından memnunum, yarın da ondan çok büyük şeyler bekliyorum. En iyi oyuncularımdan biri. Performansıyla bizi etkileyecektir. Bazen düşüşler yaşayabilir ama Vida en deneyimli oyuncularımızdan biri."

Pasalic: "Yarınki maç bizi çok zorlayacak"

Hırvat oyuncu Mario Pasalic, Türkiye ile yarın akşam zor bir maç oynayacaklarını ve rakiplerinin gücünün farkında olduklarını dile getirdi.

"Yarınki maç bizi çok zorlayacak." ifadesini kullanan Pasalic, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki oyuncuların kalitesini biliyorum. Benimle beraber İtalya liginde oynayan Türk oyuncuların da kalitesini biliyorum. Türk Milli Takımı'nın gücünü biliyoruz. Biz de güçlüyüz, biz bu gücümüzü yarın oyunumuzda sergileyeceğiz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral için sadece iyi sözler söyleyebilirim. Türk oyuncuları takip ediyorum, onları beğenerek izliyorum. Onlar hakkında sadece övgü dolu sözler söyleyebilirim."

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Yarın zor bir maç bizi bekliyor

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Türkiye, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: 'Yarın zor bir maç bizi bekliyor' - Son Dakika Spor


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