Türkiye Hokey Federasyonu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü kısa filmle andı - Son Dakika

Türkiye Hokey Federasyonu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü kısa filmle andı

Türkiye Hokey Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yıl dönümü kapsamında hazırladığı kısa filmle '15 Temmuz Destanını' andığını duyurdu.

Türkiye Hokey Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yıl dönümü kapsamında hazırladığı kısa filmle '15 Temmuz Destanını' andığını duyurdu.

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Federasyon Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını belirterek "Tam 4 yıl önce hain terör örgütü FETÖ'nün başlattığı darbe girişimi ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef almıştır. Bu kanlı örgüte karşı milletimizin dik duruş sergilemesi tüm iç ve dış mihraklara şunu bir kez daha göstermiştir ki; milletimiz var oldukça Türk devleti tüm hainlere inat egemenliğini ve bağımsızlığını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da tüm dünyaya vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Sadık Karakan, "15 Temmuz 2016'da aziz milletimiz, şeref ve haysiyet yoksunu teröristlere karşı topyekun bir tokat vurarak ülkesine sahip çıkmıştır. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği tüm milletimizin tek vücut olduğu o uzun gecede, tüm dünyaya millet nasıl olunur, ülke nasıl korunur, vatan nasıl sevilirin en büyük örneğini gösterdik." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Başkan Sadık Karakan, 15 Temmuz'un Türk tarihinde yeni bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihin başlangıcından itibaren şanı ve şerefiyle var olan milletimiz yeni kahramanlık destanını 15 Temmuz'da yazmıştır. Terör örgütünün kendisine doğrulttuğu tank, top ve tüfeğe karşı çelik bedenini siper eden ve bu uğurda şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Türk milleti yaşadıkça Türk devleti kıyamete kadar var olmaya devam edecektir."

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Hokey Federasyonu '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kısa filmle andı - Son Dakika Spor
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