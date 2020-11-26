Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan: Kadın hokeyinde aldığımız başarılar tesadüf değil

Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin yarışacağı Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı yer alacak. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan şampiyona ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Başkan Karakan çok çalıştıklarını belirterek, "A Milli Kadın Hokeycilerimiz Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Tabii buraya gelmek için gerek sporcularımız gerekse teknik ve idari kadromuz ciddi bir emek sarfetti. Şampiyonada mücadele edecek Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi dediğimiz zaman bir bakıma da dünyanın en iyi 8 ülkesini ifade ediyoruz aslında. Çünkü Uluslararası Hokey Federasyonu'nun açıklamış olduğu dünya geneli sıralamasında bu ülkeler tüm kategorilerde ilk 10'da yer alıyor" diye konuştu.

Doğru bir planlama ile hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Karakan, "Şampiyonada bulunan diğer ülkeler hokeyle bizden yüzyıl daha önce tanışmış olabilir ancak biz doğru bir planlama ve yapılanma ile karşılarına çıkacağız. Son 3 yıldır kadın hokeyinde elde ettiğimiz kazanımlar bize başarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu yüzden önümüzdeki şampiyonada doğru planlama ile başarabileceklerimiz bizleri cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası 15-22 Ocak 2022 tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak. Türkiye ile birlikte Hollanda, Almanya, Rusya, Çekya, Avusturya, Belarus ve Ukrayna şampiyonada mücadele edecek.