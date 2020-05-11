Türkiye Hokey Federasyonu uzaktan eğitim metoduyla çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Hokey Federasyonu uzaktan eğitim metoduyla çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Türkiye Hokey Federasyonu uzaktan eğitim metoduyla çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan uzaktan eğitim metoduyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu uzaktan eğitim metoduyla çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan uzaktan eğitim metoduyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetleri online gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemizin yetkili makamlarının almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında diğer branşlar gibi bizde faaliyetlerimize ara vermek durumunda kaldık. Genç bir federasyon olduğumuz için sporcularımızın büyük bir çoğunluğu 20 yaşın altında. Ancak biz yarın sahada olacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Salgın tedbirleri kapsamında teknik kurulu topladıklarını ve 2020 yılı için A, B, C planlarının hazır olduğunu kaydeden Karakan, "Gelişmelere göre göre bu planlardan birini uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Karakan, lig, şampiyona ve milli takım faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle sporcu ve hakemlere uzaktan eğitim modeliyle destek olduklarını anlatarak, "Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız canlı yayınlara alanında uzman kişileri konuk olarak aldık. Merkez Hakem Kurulumuz uzaktan eğitim modeliyle hakemlere yönelik birçok konuda eğitim verdi. Teknik kurulumuzun öncülüğünde sporcularımıza ve antrenörlerimize uzman kişiler tarafından kondisyon hareketlerinden teknik, taktik ve beceri eğitimine kadar bir çok konuda eğitimler verdik. Eğitimlerde temel becerilerin yanı sıra psikoloji, İngilizce ve davranış bilimi alanlarında da uygulamalarımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sadık Karakan, Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:54 Kaynak: AA

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