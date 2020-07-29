Türkiye Hokey Federasyonundan Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Kurban Bayramı mesajında "Ülkemizin daha fazla aydınlığa, refaha, huzura kavuşması temennisi ile, başta şehit ailelerimiz olmak üzere, Türk İslam aleminin ve Türk Hokey ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Karakan, mesajında; buruk bir bayram geçireceklerini belirterek "Ülkemiz birçok cephede uğraş veriyor. Vatan evlatları Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Katar'da ve daha birçok ülkede ailelerinden ve vatan topraklarından uzakta mücadele ederken, bir o kadar da içimizdeki şer odaklarını temizleme gayretindeler. Bu elbette milletimiz için gurur verici lakin ve keşke dünyada birlik ve barış olsa, dünyada olamıyorsa keşke bölgemizdeki komşu ülkelerle birlik ve barış içerisinde olabilsek de, bayramları önemine haiz kutlayabilsek." değerlendirmesinde bulundu.

Dini bayramların en önemli özelliğinin birlik, dayanışma, barış ve kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesi olduğuna dikkati çeken Sadık Karakan, şunları kaydetti:

"Maalesef İslam aleminde bayramlar şeklen kutlanmaktadır. Dinimizin en çok vurguladığı; barış, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma gibi yüce değerler nerede? Üzüntü ile görüyorum ki; İslam ülkeleri, birbirleri ile ne barışık, ne kardeş, ne yardımlaşma, ne de dayanışma içerisindeler. Bu ülkelerin tutumları, bütün aleme selamet, barış ve huzur bahşeden dinimize her yönüyle zarar vermektedir. Bu Kurban Bayramı'nın; özellikle İslam aleminin 'öz'üne dönmesine vesile olmasını dilerken, ülkemizin daha fazla aydınlığa, refaha, huzura kavuşması temennisi ile başta şehit ailelerimiz olmak üzere, Türk İslam aleminin ve Türk Hokey ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."