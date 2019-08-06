Türkiye hokeyde kümede kaldı
2 saat önce
Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3 Grubu'nda Türkiye, beşinci oldu.
Cebelitarık Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:53 Kaynak: AA
'ta düzenlenen Erkekler Avrupa
Hokey Şampiyonası C3 Grubu'nda Türkiye
, beşinci oldu.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler grup maçlarını 3. sırada bitirerek küme düşme grubunda Malta
ve Slovakya
ile karşılaştı.
Bu grupta ilk maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, sonrasında da Malta ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçları ardından şampiyonayı beşinci sırada bitiren milliler kümede kalmaya başardı.
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