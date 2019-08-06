Son Dakika Haberleri: Türkiye hokeyde kümede kaldı
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Türkiye hokeyde kümede kaldı

2 saat önce

Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3 Grubu'nda Türkiye, beşinci oldu.

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Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3 Grubu'nda Türkiye, beşinci oldu.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler grup maçlarını 3. sırada bitirerek küme düşme grubunda Malta ve Slovakya ile karşılaştı.
Bu grupta ilk maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, sonrasında da Malta ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçları ardından şampiyonayı beşinci sırada bitiren milliler kümede kalmaya başardı.
Cebelitarık, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:53 Kaynak: AA
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