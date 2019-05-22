Türkiye - Hollanda: 3-1

SALON: Aleksandar Nikolic
HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa
), Sinisa Isajlovic (Avusturya
)
TÜRKİYE: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Aylin (L) (Ezgi, Meryem
, Şeyma)
HOLLANDA: Baijens, Oude Luttikhuis, Timmerman, Lohuis, Jasper, Dijkema, Schoot (L) (Meijers, Siebring, Hester Jasper)
SETLER: 25-22, 25-15, 21-25, 25-15
SÜRE: 1 saat 46 dakika (27', 24', 30',25')
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye
A Bayan Milli Takımı, ikinci maçında Hollanda
'yı 3-1 yendi. Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-22, 25-15, 21-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup eden Türkiye A Bayan Milli Takımı, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.
Türkiye A Bayan Milli Takımı, Sırbistan etabındaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21: 00'de ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. - İstanbul