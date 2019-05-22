Son Dakika Haberleri: Türkiye - Hollanda: 3-1

Türkiye - Hollanda: 3-1

6 saat önce

SALON: Aleksandar NikolicHAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Sinisa Isajlovic (Avusturya)TÜRKİYE: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Şeyma)HOLLANDA: Baijens, Oude Luttikhuis, Timmerman, Lohuis, Jasper, Dijkema, Schoot (L) (Meijers, Siebring, Hester...

Türkiye - Hollanda: 3-1, System.String[]


SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Sinisa Isajlovic (Avusturya)

TÜRKİYE: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Şeyma)

HOLLANDA: Baijens, Oude Luttikhuis, Timmerman, Lohuis, Jasper, Dijkema, Schoot (L) (Meijers, Siebring, Hester Jasper)

SETLER: 25-22, 25-15, 21-25, 25-15

SÜRE: 1 saat 46 dakika (27', 24', 30',25')

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Bayan Milli Takımı, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-22, 25-15, 21-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup eden Türkiye A Bayan Milli Takımı, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Türkiye A Bayan Milli Takımı, Sırbistan etabındaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21: 00'de ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:13 Kaynak: DHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hesabına Fazla Yatan Bir Kilo Altını İade Etmek İçin Bankalara Dil Döktü, Dilekçe Yazdı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanmalı AK Parti Sözcüsü Çelik, "MİT Başkanı Esad ile Görüştü mü?" Sorusuna Yanıt Verdi Victoria's Secret Meleği Elsa Hosk Bornozlu Fotoğrafıyla Büyüledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:00:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye - Hollanda: 3-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]