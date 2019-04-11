Son Dakika Haberleri: Türkiye-Hollanda 7. Konferansı

Türkiye-Hollanda 7. Konferansı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile birlikte Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında düzenlenen Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile birlikte Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında düzenlenen Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'na katıldı. Blok, konferansta bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:59 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Hollanda, Güncel
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