Türkiye- Hollanda arasında yuvarlak masa toplantısı

-Bakan Pekcan: "Ticari ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde bu toplantı vesilesiyle de daha fazla ivmelenerek artacağına inancım tam"

-"İkili ticaret ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi alanındaki işbirliğine teknolojiden özel sektörleri arasında işbirliğine turizmden enerjiye kadar pek çok alanı kapsayan anlaşma imzalamış bulunuyoruz"

-" Özellikle inovasyon, teknoloji dijitalleşme ve yapay zeka alanında Hollandalı firmalar ile işbirliği yapmanızı öneriyorum. Çünkü buralarda çok büyük fırsatlar var"