Türkiye Hollanda İlişkileri Yarın Ankara'da Ele Alınacak
1 saat önce
Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye
ile Hollanda
arasında siyasi istişareler yarın Ankara
'da gerçekleştirilecek.
Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı
Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Thijs Van
der Plas başkanlığındaki heyetler arasında 19 Mart 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde tüm boyutlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:59 Kaynak: İHA
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