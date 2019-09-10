Türkiye-Hollanda JETCO toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin en önemli ayağını oluşturan Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantılarda ikili ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve üçüncü ülkelerde iş birlikleri gibi konular ayrıntılı olarak masaya yatırılacak.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Türkiye-Hollanda JETCO İkinci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında yarın yapılacak. Ankara'daki toplantılarda ikili ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve üçüncü ülkelerde iş birlikleri, standardizasyon, enerji, ulaşım, akıllı ve yeşil şehirler, geri dönüşüm ekonomisi, bilim ve yenilikçilik alanında iş birliği konuları ayrıntılı ele alınacak.

Ayrıca, ziyaret sırasında, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hollanda Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu (VNO-NCW) organizasyonunda, iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının katılımıyla Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa İş ve Yatırım Toplantısı da düzenlenecek.

Toplantıda, JETCO mekanizması eş başkanları Pekcan ile Kaag, Türkiye ve Hollanda'nın önde gelen firmalarıyla buluşarak ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunacak.

"Dış ticarette kadın iş birliği" konuşulacak

Öte yandan dış ticarette kadın ve gençlerin önünü açmak, desteklerden daha fazla yararlanmalarını teşvik etmek, onlarla bakanlık arasında köprü kurmak için bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığını oluşturan Ticaret Bakanlığı, kadınların ihracattaki rolünün artırılması için ülkelerle de temaslarını sürdürüyor.

İhracatta Türk kadın girişimcilerin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten bakanlık, bu kapsamda Japonya, Kanada, İspanya gibi ülkelerin yanı sıra Hollanda ile de iş birliğine gidecek.

Hollanda ile ticari ilişkilerin en önemli ayağını oluşturan JETCO toplantısında ikili ticari ilişkilerin daha ileri boyuta ulaşması için klasik yöntemlere ek olarak yeni projelerin geliştirilmesi için adımlar atan bakanlık, bu kapsamda organizasyonun konularından birini de "iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek" olarak belirledi.

Bu sebeple söz konusu toplantıya birçok kadın girişimci de iştirak ederek, faaliyetlerini anlatacak ve iş birliği alanlarıyla ilgili öneriler sunacak.

Yatırımlarda ve dış ticarette önemli partner

Türkiye ile Hollanda arasında ikili ticari ilişkilere bakıldığında yakın iş birliği dikkati çekiyor. Türkiye, bu ülkeden geçen yılın 8 aylık döneminde 3 milyar 129 milyon dolar ihracat yaparken, 2 milyar 433 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise ihracat 3 milyar 626 milyar doları bulurken, ithalat 2 milyar 52 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Hollanda ile 548 milyon dolarlık 6 müteahhitlik projesi de yürütülüyor.

Türkiye'nin önemli partnerlerinden olan Hollandalı yatırımcıların Türkiye'de 24,9 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Bu rakamla Hollanda, Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke durumunda yer alıyor.