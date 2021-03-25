Türkiye-Hollanda maçının Avrupa basınındaki yansımaları - Son Dakika

Türkiye-Hollanda maçının Avrupa basınındaki yansımaları

25.03.2021 01:23
Türkiye-Hollanda maçının Avrupa basınındaki yansımaları, System.String[]

Avrupa basını, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçına geniş yer ayırdı.

Avrupa basını, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçına geniş yer ayırdı.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, "Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu." başlığıyla paylaştığı haberde, ay-yıldızlı ekibin Hollanda'ya 4-2'lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı.

Haberde, Şenol Güneş yönetiminde Türkiye'nin yeni bir takım oluşturduğu ve 3 gol atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın iki takım arasında fark yarattığı belirtildi.

Algemeen Dagblad gazetesi, "Portakallar, Türkiye'de yenilerek Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor" başlığını atarak, Frank de Boer idaresindeki milli takımın Türkiye'ye 4-2 mağlup olduğunu aktardı. Haberde, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz'ın, attığı 3 gollle İstanbul'da Hollanda'nın kabusu olduğu dile getirildi.

"Yeni lider Georginio Wijnaldum, Türkiye'de Portakalları ileri taşıyamadı" başlığını atan NRC gazetesi ise Hollanda Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne Türkiye'den aldığı acı bir mağlubiyetle başladığını, sakat olan Virgil van Dijk'in yokluğunda bir lider arandığını vurguladı.

Almanya

Kicker dergisinde yer alan haberde, "İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç" ifadesi kullanılarak, Burak Yılmaz'ın attığı 3 golle maça damga vurduğu ve Hollanda'nın Türkiye'de kötü bir başlangıç yaptığı dile getirildi.

Haberde, son derece etkili bir performans sergileyen Türkiye'nin, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne G Grubu'nda 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başladığı kaydedildi.

"Rtl.de" internet sitesi, "Türkiye, Hollanda'yı parçaladı" başlığını kullanarak, üç kez dünya ikincisi olan Hollanda'nın İstanbul'da Burak Yılmaz'ın 3 golünü engelleyemediği ve Türkiye'ye sürpriz şekilde 4-2 yenildiği belirtildi.

Haberde, 2018 Dünya Kupası'nı kaçıran Hollanda Milli Takımı'nın Katar yolunda kötü bir başlangıç yaptığına işaret edildi.

Fransa

Fransız spor gazetesi L'Equipe, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetini okuyucularına, "Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hat-trick'i sayesinde yendi." başlığıyla duyurdu.

Gazetenin haberinde, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz'ın başarılı performans sergilediği vurgulanarak, "Burak Yılmaz hat-trick yaptı ve Türkiye'nin Hollanda karşısındaki başarısına büyük katkı sağladı. Türkler, güçlü savunması ve tehlikeli karşı ataklarıyla Hollanda'ya mükemmel bir darbe vurdu." değerlendirmesi yapıldı.

So Foot spor dergisinin, "Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi" başlığıyla verdiği haberde, A Milli Takım'ın 2015'te Konya'da aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Hollanda'ya bir kez daha üstünlük kurduğu, Burak Yılmaz'ın da 3 golle yıldızlaştığı vurgulandı.

France Football dergisi de "Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı" başlığını kullandı. Haberde, A Milli Futbol Takımı'nın eleme maçlarına çok iyi başladığının altı çizildi.

İtalya

İtalyan basını, Türkiye'nin 4-2 kazandığı Hollanda maçında, Matthijs de Ligt'in vuruşunda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmasını ön plana çıkardı.

Corriere dello Sport gazetesi, Juventus forması giyen Hollandalı stoper de Ligt'in maç 2-0 iken 45. dakikadaki kafa vuruşunda Türkiye savunmasının topu çizgiden çıkardığı ve İngiliz hakem Michael Oliver'in devam ettirdiği pozisyonun maçın en sansasyonel anı olduğunu yazdı.

La Gazzetta dello Sport, İstanbul'daki maçta de Ligt'in iki pozisyonda öne çıktığını yazdı. Hollandalı stoperin, önce Türkiye'nin ilk golündeki hatasıyla, ardından da çizgiden çıkarılan topa vuran oyuncu olmasıyla maçın başrolünde yer aldığını yazdı.

İsveç

İsveç'in önde gelen gazetesi Aftonbladet, "Hollanda'dan kabus gibi başlangıç" başlığını kullanırken, Georginio Wijnaldum'un, "Yenilgiden dolayı kendimizi suçlamalıyız" cümlelerine yer verdi.

Gazete, 1980 Avrupa Şampiyonası'nda Batı Almanya'dan Klaus Allofs'un Hollanda'ya karşı 3 gol attığını hatırlatıp, Burak Yılmaz'ın 41 yıl sonra Portakallara bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Expressen gazetesi de "Burak Yılmaz şov yaptı" başlığıyla verdiği haberinde, tecrübeli oyuncunun attığı 3 golle Hollanda'yı şoka soktuğu yorumunda bulunuldu.

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Hollanda maçının Avrupa basınındaki yansımaları - Son Dakika Spor


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