Türkiye-Hollanda milli maçı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Hollanda: Cillessen, Tete, de Ligt, Blind, Wijndal, de Roon, Wijnaldum, de Jong, Malen, Berghuis???????, Depay