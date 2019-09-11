Son Dakika Haberleri: Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı
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Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı

1 saat önce

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, "İş çevrelerinden farklı sektörler şu an burada temsil ediliyor.

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Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, "İş çevrelerinden farklı sektörler şu an burada temsil ediliyor. Gerçekten çok derin bir tecrübe; inovasyon, ekonomi, tarım ve sağlık sistemleri anlamında büyük bir vizyonla çok geniş bir temsil kabiliyeti bu masa çevresinde toplandı." dedi.


Marriott Ankara Otel'de düzenlenen Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'nın açılışında konuşan Kaag, iki ülke ticari ilişkilerinin, iş çevrelerinin yaratacağı yatırım ortamı ve fırsatlarla bir sonraki aşamaya taşınacağını söyledi.

Önemli iş çevrelerinin toplantıda yer aldığının altını çizen Kaag, "Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bizim desteğimizi her zaman alacaksınız, bu anlamda bana güvenebilirsiniz ve her zaman sonuçları görmek bizim için çok heyecan verici olacak. Gerçekten çok derin bir tecrübe; inovasyon, ekonomi, tarım ve sağlık sistemleri anlamında büyük bir vizyonla çok geniş bir temsil kabiliyeti bu masa çevresinde toplandı." şeklinde konuştu.

"Önemli bir temsiliyet düzeyi burada yer alıyor"

Hollanda heyeti adına söz alan iş adamı Arjen Radder de Türkiye-Hollanda ilişkilerinin daha güçlü bir potansiyelle yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün buradaki heyet için şunu söyleyeyim ki Amsterdam'a baktığımızda borsanın 3'te 1'i şu an burada yer alıyor. Önemli bir temsiliyet düzeyinde buradayız." ifadesinde bulundu.


Radder, Türkiye'nin inovasyona önem vererek sürekli gelişen, hareketli bir ülke olduğunun farkında olduklarını belirtti.


Çok farklı alanlardan işletmelerin burada yer almasının çok önemli olduğunun altını çizen Radder, "Geniş bir yelpazede, farklı alanlardan iş birliği fırsatı ortaya konuyor. Eski ve yeni şirketler var, bu önümüzdeki dönem için yeni imkanlar oluşturacaktır." diye konuştu.

Hollanda, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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