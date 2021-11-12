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Türkiye Hububat Kongresi 2021 başladı - Son Dakika

Türkiye Hububat Kongresi 2021 başladı

12.11.2021 17:30

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen "Türkiye Hububat Kongresi 2021" Antalya'da başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen "Türkiye Hububat Kongresi 2021" Antalya'da başladı.

Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı, ana temasının "İklim değişikliği ve küresel salgın" olan kongrenin açılışında konuşan TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, küresel sıcaklığın arttığına dikkati çekti.

Küresel sıcaklıktaki artışın, dünyada mahsul verimini buğdayda yüzde 6, pirinçte yüzde 3,2, mısırda ise yüzde 7,4 oranında azaltacağını, besin değerini düşüreceğine işaret eden Ulusoy, 2 derecelik küresel ısınmanın 2050'de 84 milyon kişiyi daha açlık riskiyle karşı karşıya bırakacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

"Son 7 yıldır dünyadaki un ihracat liderliğini korumaya devam ediyoruz"

Bu yıl sıcaklıkların 1,7 derece artış göstermesiyle tarım alanlarında yağış miktarının yüzde 20 azaldığı bilgisini veren Ulusoy, "Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıkların, bundan sonra 5 yılda bir karşımıza çıkması bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev alanına, iklim değişikliğinin eklenmesini takdirle ve umutla karşılıyoruz." dedi.

Ulusoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde gıda tedarik zinciri kopmaksızın sofralara ürünleri teslim ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu başarısından dolayı sektöre teşekkür ediyorum. Bununla beraber, son 7 yıldır dünyadaki un ihracat liderliğini korumaya devam ediyoruz. Makarna sektörü de hububat mamulleri ihracatında son yılların parlayan yıldızı oldu. 2016'da 422 milyon dolar olan makarna ihracatı, 2020 sonunda 762 milyon dolara yükseldi. Böylece makarna ihracatımız 4 yılda yüzde 80 arttı ve İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı konumuna geldik."

"Bu süreci hep birlikte doğru şekilde yönetiyoruz"

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, sektörün uzun bir süreden sonra bir araya geldiğini söyledi.

Amaçlarının piyasada denge ve istikrarı sağlamak olduğuna değinen Güldal, buna devlet ile sektörün ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Salgının ciddi anlamda sektörü etkilediğine dikkati çeken Güldal, "Olağanüstü süreç yaşıyoruz. Yapılan görüşmeler sonucunda bir yol haritası belirledik ve uygulamaya başladık. Bakanlıklarımızın talimatlarını TMO olarak eksiksiz yerine getiriyoruz. Bunu yaparken bütün sektörle istişare ediyoruz, yardımlaşıyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Bu süreci hep birlikte doğru şekilde yönetiyoruz, yöneteceğiz ve sonucunda daha güzel, istikrarlı günlerde buluşacağız. Bütün tedbirlerimiz masamızda. Kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Antalya'nın turizm olduğu kadar tarımda da önemli bir kent olduğunu dile getirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Meclis'te buğday ihraç edildiği için eleştirildiklerini ifade etti.

Çelik, ihraç ettikleri buğdayı makarna yaparak dünyaya sattıklarını, makarna ihracatında İtalya ile dünyada söz sahibi olunduğunu kaydetti.

Türkiye Hububat Kongresi 2021 başladı
Türkiye Hububat Kongresi 2021 başladı
Türkiye Hububat Kongresi 2021 başladı
Türkiye Hububat Kongresi 2021 başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Antalya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Hububat Kongresi 2021 başladı - Son Dakika


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