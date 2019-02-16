Türkiye Huzur Güven" Denetimi (1)
32 dakika önce
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.
Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA
"Türkiye Huzur
Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor. Fatih Adnan Menderes
Bulvarı'nda da yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Polis
ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunanların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Bu sırada diğer poliler ise araçlarda arama yaptı. Trafik ekipleri araçların evraklarını kontrol etti. Dedektör köpeklerinde destek verdiği operasyonda hafif ticari araçlar ve minibüslerin iç kısımlarında 'Lucky' isimli dedektör köpek arama yaptı. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:01 Kaynak: DHA
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