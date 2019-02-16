Son Dakika Haberleri: Türkiye Huzur Güven" Denetimi (1)

Türkiye Huzur Güven" Denetimi (1)

32 dakika önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

Türkiye Huzur Güven
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda da yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Polis ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunanların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Bu sırada diğer poliler ise araçlarda arama yaptı. Trafik ekipleri araçların evraklarını kontrol etti. Dedektör köpeklerinde destek verdiği operasyonda hafif ticari araçlar ve minibüslerin iç kısımlarında 'Lucky' isimli dedektör köpek arama yaptı. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, Huzur, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı

İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü Fuhuştan Gözaltına Alınan 2 Kişide Hıv Virüsü Tespit Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Huzur Güven" Denetimi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]