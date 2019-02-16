'Türkiye Huzur Güven' Denetimi Yapılıyor
58 dakika önce
'Türkiye Huzur Güven' denetimi yapılıyorKARABÜK - "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında Karabük'ün çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.
'Türkiye Huzur Güven' denetimi yapılıyor
KARABÜK - "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında Karabük'ün çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.
Kent genelinde yapılan denetimler polis ekipleri şüpheli gördükleri şahısların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Cadde ve sokakların yanı sıra alışveriş merkezi ile oyun salonlarında da denetim yapan ekiplerin uygulamaları gün boyu devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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