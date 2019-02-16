Son Dakika Haberleri: 'Türkiye Huzur Güven' Denetimi Yapılıyor

'Türkiye Huzur Güven' Denetimi Yapılıyor

58 dakika önce

'Türkiye Huzur Güven' denetimi yapılıyorKARABÜK - "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında Karabük'ün çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

'Türkiye Huzur Güven' Denetimi Yapılıyor, System.String[]
'Türkiye Huzur Güven' denetimi yapılıyor

KARABÜK - "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında Karabük'ün çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.
Kent genelinde yapılan denetimler polis ekipleri şüpheli gördükleri şahısların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Cadde ve sokakların yanı sıra alışveriş merkezi ile oyun salonlarında da denetim yapan ekiplerin uygulamaları gün boyu devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

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