Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması
22 dakika önce
Türkiye genelinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması Amasya'da da yapıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:43 Kaynak: İHA
genelinde yapılan Huzur
ve Güven Uygulaması Amasya
'da da yapıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
ekipleri şehrin farklı noktalarında, kalabalık alanlarda üst araması ve kimlik sorgulaması yaptı.
Yapılan Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması sonucunda 800 şahsa GBT yapılırken, aranan 2 kişi ise yakalandı. - AMASYA
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