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Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

22 dakika önce

Türkiye genelinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması Amasya'da da yapıldı.

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Türkiye genelinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması Amasya'da da yapıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında, kalabalık alanlarda üst araması ve kimlik sorgulaması yaptı.

Yapılan Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması sonucunda 800 şahsa GBT yapılırken, aranan 2 kişi ise yakalandı. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:43 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Huzur, Türkiye, 3. Sayfa
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