Son Dakika Haberleri: Türkiye HVAC sektörü, küresel liderliğe oynuyor

Türkiye HVAC sektörü, küresel liderliğe oynuyor

26 dakika önce

Dünya İnşaat Dergisi, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektörünü masaya yatırdı.

Türkiye HVAC sektörü, küresel liderliğe oynuyor, System.String[]
Dünya İnşaat Dergisi, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektörünü masaya yatırdı. Kasım sayısındaki araştırmada, sektörün son durumu, 2019 beklentileri, teknolojideki değişim, yeni nesil ürünler ve ErP Direktifi konularında haberler ve söyleşiler yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:54 

Ekonomi
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