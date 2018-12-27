Türkiye HVAC sektörü, küresel liderliğe oynuyor

Dünya İnşaat Dergisi, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektörünü masaya yatırdı.

Dünya İnşaat Dergisi, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektörünü masaya yatırdı. Kasım sayısındaki araştırmada, sektörün son durumu, 2019 beklentileri, teknolojideki değişim, yeni nesil ürünler ve ErP Direktifi konularında haberler ve söyleşiler yer alıyor.

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