Türkiye İçin Dev Buluşma: 'Turizmde Fark Yaratanlar'

Büyük Juri, turizm sektöründe fark yaratan projeleri, 20 Mart 2019 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek ödül töreninde hep beraber alkışlayacak.

"Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri" turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kişi ve kuruluşların mükemmele ulaşma arzusunu perçinlemeyi, kalite standartlarının yükselmesini sağlamayı, sektör çalışanlarını teşvik ve motive etmeyi, turizm sektörünün tüm oyuncularını ödül gecesi aracılığıyla bir araya getirmeyi ve Türkiye markasının bilinirliğini global ölçekte arttırmayı hedefliyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), ülkemizin turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamak adına, turizm sektörünü ilk kez düzenlenecek "Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri" organizasyonu ile 20 Mart 2019 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dev bir turizm zirvesi niteliğinde olması planlanan organizasyonda, turizm sektörünün yanı sıra, iş, kültür-sanat ve akademi dünyasını Türkiye için buluşturacak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında turizm sektörünün tüm aktörlerini, "Turizmde Fark Yaratanlar" ödülleriyle buluşturacak olan organizasyonun, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, kalite standartlarının yükselmesini sağlamayı, sektör çalışanlarını teşvik ve motive etmeyi hedeflediğini söyledi. Boynueğri, TÜRSAB olarak nihai hedeflerinin Türkiye'nin global turizm markası kimliğine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri'nde, Seyahat Acentaları, Konaklama, Rehberler, Gastronomi; Müzecilik, Kültürel Miras ve Çevre Projeleri; Destinasyon Tanıtımı ve Pazarlama, Kültür ve Sanat, Hava Taşımacılığı, MICE, Seyahat Teknolojileri ve UNDP Türkiye Sürdürülebilir Turizm Özel Ödülü kategorileri yer alacak. İşletmeler jüri tarafından, ayrıcalıklı hizmetler, yenilikçi deneyimler, hizmetlerin dijitalleşmesi, kültürel, tarihsel ve ekolojik anlamda sürdürülebilir turizme katkı gibi önemli kriterler çerçevesinde değerlendirecek. Turizmde Fark Yaratanlar'ın Büyük Jurisi turizm sektörü ve STK temsilcilerinden, iş insanlarından, akademisyenlerden; kültür-sanat ve tarih dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor.