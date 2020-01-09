'Türkiye İçin Hem Riskler Hem Fırsatlar Süreci' - Son Dakika

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'Türkiye İçin Hem Riskler Hem Fırsatlar Süreci'
11 dakika önce
Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan İran'ın Irak'taki ABD askeri üslerine düzenlediği saldırıların arından VOA Türkçe'ye değerlendirmelerde bulundu.
Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan İran'ın Irak'taki ABD askeri üslerine düzenlediği saldırıların arından VOA Türkçe'ye değerlendirmelerde bulundu
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:46
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