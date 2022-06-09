Türkiye için ilk olacak KN-12 tüfeği envantere giriyor - Son Dakika
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Türkiye için ilk olacak KN-12 tüfeği envantere giriyor

09.06.2022 11:08
Türkiye için ilk olacak KN-12 tüfeği envantere giriyor

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği bu ay Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği bu ay Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında, hafif ve ağır silah sistemlerinden örnekler sergiledi.

MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, AA muhabirine, 4 ana iş kollarından biri olan silah grubunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tasarlanıp geliştirilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeğini tamamladıklarını söyledi.

Tüfeğin 7,62 ve 8,59 milimetre olmak üzere iki farklı mühimmat kullanabilme özelliği bulunduğunu ifade eden Akdere, KN-12'nin ağırlığının 7,2 kilogram, uzunluğunun ise 1 metre olduğunu belirtti.

Akdere, tüfeğin NATO standartları kapsamında zorlu kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladığına işaret ederek, "Tüfeğimiz, bu ay itibarıyla kuvvetimizin envanterine girecek." dedi.

1500 metre menzile sahip

Şirket olarak faaliyet alanlarına giren konularda "tam bağımsızlık" yaklaşımıyla hareket ettiklerini vurgulayan Akdere, "Bu anlamda 8,59 milimetre mühimmatımızın da Gazi Fişek'te yerli ve milli olarak seri üretimine başlamanın gurur ve mutluluğunu paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Her ürün gamında olduğu gibi dost ve müttefik ülkeler tarafından önemli geri bildirimler aldıklarını dile getiren Akdere, KN-12 ile ilgili görüşme ve pazarlama aktivitelerinin sürdüğünü bildirdi. Yasin Akdere, "Önümüzdeki günlerde bu anlamda da önemli sözleşmelere imza atarak savunma sanayisindeki ihracata katkımızı önemli ölçüde artıracağız." ifadesini kullandı.

Şarjör kapasitesi 8,59 milimetre için 5 ve 7,62 milimetre için 10 olan KN-12, 1500 metre menzile sahip.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye için ilk olacak KN-12 tüfeği envantere giriyor - Son Dakika

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