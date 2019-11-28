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Türkiye için oynayın

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımız bugün gruplarındaki 5. maçlarına çıkacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımız bugün gruplarındaki 5. maçlarına çıkacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un elenmesinin kesin olduğu organizasyonda üst tura çıkma iddiası taşıyan tek temsilcimiz Medipol Başakşehir. Her ne kadar eksikleri fazla, rakipleri güçlü olsa da üç takımımızdan galibiyet bekliyoruz. Çünkü bundan sonra oynayacakları 2 maç, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri konusunda büyük önem taşıyor.


12. sıradaki Avusturya bize çok yaklaştı


TÜRKİYE şu an ülke puanı klasmanında 32.000 puanla 11. sırada. Hemen arkamızda yer alan Avusturya'nın ise 30.725 puanı bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olan takımın 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmesi için, en kötü şartlarda 11. sıradaki yerimizi korumamız şart. Aksi taktirde ligimizin şampiyonu, 2020-21'den itibaren gruplara ancak ön elemeleri geçerse katılabilecek.


Başakşehir, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:38 
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