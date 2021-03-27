Türkiye için yaşlı bakım turizminde "fırsat kapısı" aralanabilir - Son Dakika

Türkiye için yaşlı bakım turizminde "fırsat kapısı" aralanabilir

27.03.2021 10:59
Türkiye için yaşlı bakım turizminde

Medikal Turizm Derneği Genel Başkanı Dr. Sinan İbiş, Avrupa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu etkiler sebebiyle, ülkelerle yaşlı bakımı alanındaki iş birliklerine daha fazla yöneleceğini belirterek, Türkiye'nin yaşlı bakım turizminde çok avantajlı bir konumda...

Medikal Turizm Derneği Genel Başkanı Dr. Sinan İbiş, Avrupa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu etkiler sebebiyle, ülkelerle yaşlı bakımı alanındaki iş birliklerine daha fazla yöneleceğini belirterek, Türkiye'nin yaşlı bakım turizminde çok avantajlı bir konumda olduğunu söyledi.

İbiş, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının, insan sağlığı üzerindeki etkilerinin yanı sıra özellikle Avrupa'da yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yeni politikaların belirlenmesine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle huzurevlerinde çok sayıda yaşlının vefat ettiğini ya da kendi kaderlerine terk edildiğini anımsatan İbiş, dünyada hızla artan yaşlı nüfusunun ve yaşlı bakımı ihtiyacı ile ilgili süreçlerin bu ülkelerde öncelikle hem insan kaynağı hem de ekonomik açıdan endişeleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu noktada yaşlı bakım turizmine ilginin de arttığını vurgulayan İbiş, Avrupa ülkelerinin iklim, coğrafi özellikler ve insan kaynağı açısından uygun ülkelerle bu konuda iş birliğini yıllar önce yapmaya başladığını, salgın nedeniyle de bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik arayışların kaçınılmaz olduğunu anlattı.

"Avrupa ülkeleri ulaşımı kolay ülkelerle anlaşmalar yapacak"

Dr. İbiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa ülkeleri, pandeminin yarattığı etkiler sebebiyle, yaşlı vatandaşlarının sağlık ve bakımları için diğer ülkelerle iş birliklerine gitme konusunda olabildiğince hızlı, daha fazla adım atacak. Ulaşımı kolay ülkelerle sağlık, bakım ve yaşam hizmetlerinin önceden maliyet olarak belirlendiği anlaşmalar yapılacak.

İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, örneğin Norveç bunu yıllardır yapıyor, bugüne kadar belli dönemlerde 800 binin üzerinde yaşlısını İspanya'ya gönderdi ve göndermeye de devam edecek."

"Türkiye'nin 2022 yılında gündemi yaşlı bakım turizmi olabilir"

Almanya'nın ise vatandaşlarının bakım hizmetlerini karşılamak için Brezilya, Uzak Doğu ve Balkan ülkelerinden insan kaynağı transferi sağlamaya çalıştığını aktaran İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, yaşlı bakım turizminde coğrafi konumu, 3-4 saatlik tek uçuşla kolay erişilebilirliği, emeklilere ve yaşlılara uygun iklimi, zengin geleneksel mutfağı, eşsiz sosyokültürel mirası, doğal bitki örtüsü, termal su ile rehabilitasyon imkanları, genç iş gücü ve hizmet unsurlarının Avrupa'ya göre daha ekonomik oluşu açısından çok avantajlı bir konumda. Dört mevsimin bir arada yaşandığı bir ülkeyiz ve bu yaşlı sağlığı açısından çok önemli.

Devletimiz, özel sektörümüz, akademilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek şimdiden iş birliği çalışmalarına başlar, gereken hazırlıkları yaparsak bu konuda ülkemiz açısından önemli bir fırsat kapısı aralanabilir. Türkiye'nin 2022 yılında gündemi yaşlı bakım turizmi olabilir. Yaşlı bakım turizmi, normal turizm gelirlerinden 30 kat veya daha fazla getiri sağlayan bir alan."

"Ülkeler arası diplomasinin gelişmesi açısından da son derece iyi bir fırsat"

Türkiye'de bakım sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesinin önemine vurgu yapan İbiş, "Yaşlı bakım turizmi, sadece ekonomik kazanç olarak da görülmemeli. Ülkeler arası diplomasinin, iş birliğinin, bilgi ve deneyim transferinin gelişmesi açısından da son derece iyi bir fırsat. Çünkü bir ülke, yaşlı vatandaşlarını bakım için bir başka ülkeye gönderdiğinde başka alanlarda da çok iyi iş birlikleri doğal sonuç olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Almanya'ya odaklanılabilir"

Medikal Turizm Derneği Genel Başkanı Dr. Sinan İbiş, Türkiye'nin yaşlı bakım turizmi alanında şimdiden bir diplomasi hareketi başlatması gerektiği görüşünü de paylaştı.

Öncelikli olarak çok sayıda Türk'ün yaşadığı Almanya'ya odaklanılabileceğini belirten İbiş, şunları kaydetti:

"Ülkeler öncelikli olarak resmi makamları aracılığıyla yaşlısını göndermeyi planladığı ülkede incelemeler yapıyor. Turizm veya bakım komplekslerinin yaşlılara uygun olup olmadığı belirleniyor ve bununla ilgili belli bir süre verilerek gereken altyapı, insan kaynağı, işletme modeli şartlarının yerine getirilmesi isteniyor. Bu süreçler tamamlandığında öncelikle denetliyorlar ve sonrasında ise yapılacak anlaşma çerçevesinde peyderpey yaşlı vatandaşlar gelmeye başlıyor."

Sinan İbiş, Almanya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye için yaşlı bakım turizminde 'fırsat kapısı' aralanabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu
2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor! 2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!         
12:13
Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı         
11:58
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu         
10:56
Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor         
10:21
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı         
10:09
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı         
09:42
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 12:31:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye için yaşlı bakım turizminde "fırsat kapısı" aralanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei