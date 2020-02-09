Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyata devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyata devam ediyor - Son Dakika Dünya

Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyata devam ediyor

29 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.

Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyata devam ediyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına haftasonunda tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen tank, zırhlı askeri ambulans ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.


Burada askeri personel tarafından 10 tırdan indirilen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 5 tırlık kurşun geçirmez akordiyon bariyer de takviye edildi.

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İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:44 
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