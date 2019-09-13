Son Dakika Haberleri: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle: "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok...
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle: "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok...

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle: "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle: "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz"

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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