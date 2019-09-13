Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle: "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok...
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle: "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:18 Kaynak: AA
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle: "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz"
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