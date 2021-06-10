Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti. - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Gülle, Türkiye'nin dış ticaretine yön vermek, ihracat politikasını belirlemek, pazar çeşitliliğini geliştirmek ve uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Manisa, En Fazla İhracat Yapan 8. İl

Manisa'nın sanayisi ve tarımı ile Ülkeye önemli bir katma değer sağladığını söyleyen Vali Karadeniz, 2021 yılının ilk beş aylık verilerine göre İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Sakarya'yı takip ederek 2 milyar 122 milyon 523 bin dolar ile ihracat performansı en yüksek 8 inci İl olduğunu belirtti. İlimizden ihracat yapılan sektörlerin başında ise elektrik-elektronik, iklimlendirme sanayi, otomotiv endüstrisi, kuru meyve ve mamulleri geldiğini belirten Vali Karadeniz, coğrafi konum, alt yapı, ulaşım ve nitelikli insan gücüyle Manisa'nın yatırımcılara önemli avantajlar sağladığını ifade ederek " İlimizden yapılan ihracatın daha çok artacağına inanıyor, Manisa'nın gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Karadeniz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye de ziyareti sebebiyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.