Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak... - Son Dakika

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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak...
50 dakika önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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