Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Altunkaya'ya büyük ödül
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TİM tarafından İstanbul'da düzenlenen 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Gaziantep'ten tek ödülü Altunkaya Şirketler Grubu alarak Gaziantep'e büyük gurur yaşattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:58
TİM tarafından İstanbul
'da düzenlenen 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Gaziantep
'ten tek ödülü Altunkaya Şirketler Grubu alarak Gaziantep'e büyük gurur yaşattı.
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