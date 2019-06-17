Son Dakika Haberleri: Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Altunkaya'ya büyük ödül
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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Altunkaya'ya büyük ödül

23 dakika önce

TİM tarafından İstanbul'da düzenlenen 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Gaziantep'ten tek ödülü Altunkaya Şirketler Grubu alarak Gaziantep'e büyük gurur yaşattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Altunkaya'ya büyük ödül , System.String[]
TİM tarafından İstanbul'da düzenlenen 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Gaziantep'ten tek ödülü Altunkaya Şirketler Grubu alarak Gaziantep'e büyük gurur yaşattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:58 
Gaziantep, İstanbul, Ekonomi
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