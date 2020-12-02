Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri - Son Dakika

Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri

02.12.2020 14:41

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Üçüncü çeyrek itibarıyla dünyada ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Üçüncü çeyrek itibarıyla dünyada ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz. Bu, çok önemli destekler ve ihracatçımızın büyük özverisi ile gerçekleşti." dedi.

Gülle, ihracat verilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kasım ayı ihracat rakamının 2019'un aynı ayının hemen altında gerçekleştiğini söyledi.

Özellikle pandeminin ikinci dalgasının birinci dalgadan daha şiddetli olması ve ülkelerin aldığı önlemlerin tüketim harcamalarındaki düşüşü beraberinde getirmesi sebebiyle kasım ayı ihracatında sınırlı bir düşüş yaşandığını söyleyen Gülle, şöyle devam etti:

"Günlük ihracat rakamlarında çok yüksek rakamlara gelmiştik. Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 88 milyon dolar oldu. Şu anda pandeminin etkisiyle kasım ayı ihracatını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla dünyada ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz, bununla gurur duyuyoruz. Bu, çok önemli destekler ve ihracatçımızın büyük özverisi ile gerçekleşti. Bu destekler için Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Dünyadaki bütün büyük ihracatçı ülkelerde düşüş var. Doğal olarak bunun etkilerinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına yansıdığını görüyoruz. Üçüncü çeyrek rakamında ihracatın etkisini burada görüyoruz.

Hizmet ihracatındaki düşüşün negatif etkisine rağmen imalat ve üretim sanayi endekslerindeki artışlarla son derece güzel bir büyüme rakamı geldiğini görüyoruz. 4. çeyrekte büyümeye ihracatın net katkısını daha da göreceğiz. İnşallah aralık ayında dünyada olağanüstü şeyler olmazsa başarıyla ihracatımızı sürdüreceğiz. Pandemi dönemi hijyen sektörü ile ilgili çok ciddi artışlar gerçekleştirdi. Bu süreçte ilgili alandaki ihracat seviyemiz milyar dolar seviyesine yaklaştı. Geçen ayki ihracatımızı bir önceki yılın kasım ayı ile karşılaştırdığımızda temizlik, dezenfektan ürünleri, maske, tulum ve solumum cihazıyla yüzde 200'lük bir artış söz konusu. O yüzden burada başarılı bir performans sergiliyoruz."

"Yaş meyve sebze sektöründe ay bazındaki en yüksek ihracat yapıldı"

TİM Başkanı Gülle, kasım ayında yaş meyve sebze sektörünün ay bazında en yüksek ihracatını gerçekleştirdiği söyledi.

Kasım ayındaki ihracat rakamlarında 29 sektörün içerisindeki 17 sektörün ihracatını arttırdığının altını çizen Gülle, "Tarım sektörlerimizde hemen hemen hepsinde bir artış söz konusu. Aynı zamanda çelik sektöründe de yüzde 20'ye yakın bir artış var. Elektronik sektöründe yüzde 10'un üzerinde bir artış var. Otomotiv sektöründe azda olsa bir artış var. Hazır giyim sektörümüz geçen yılla hemen hemen aynı seviyede. Bu sektörlerimizin direk başarıları ortaya bu rakamın çıkmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, mücevher sektörünün bu dönemde biraz daha düşüşte kaldığını, elektronik ve demir dışı metaller sektöründe artış olduğunu kaydetti.

"Dış ticaret fazlası veren Türkiye' mottosuyla yola çıktık"

Gülle, sektörlerin çoğunda artış olduğu için kasım ayı ihracatında başarılı performansın görüldüğünü ifade etti. Kasım ayında ihracat ailesine 1.726 kişinin yeni katıldığını söyleyen Gülle, bunların ihracata katkılarının kasım ayında 88 milyon 193 bin dolar olduğunu belirtti.

İhracat ailesine her ay bu kadar katılımın olmasının, ailenin gittikçe büyümesinin, ihracatın tabana yayılmasının, Türkiye'nin bütün illerinde hepsinde ihracatın olmasının ve illerin birbirleriyle yarışmasının kendilerini memnun ettiğini söyleyen Gülle, şu ana kadar 44 ülkede sanal ticaret heyeti toplantıları yaptıklarını anlattı.

Güllü, şunları kaydetti:

"Buralara binlerce firmamızı götürdük. Burada yaklaşık 7 bin 800 iş görüşmesi yaptık. İnşallah bunların etkisinin ihracatımıza ciddi şekilde katkısı olacağına inanıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 87. Biz 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' mottosuyla yola çıktık. İnşallah bu hedefle yolumuza devam ettikçe ihracatın ithalatı karşılama oranı da daha yüksek seviyelere gelecektir. Ana ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde salgına ilişkin gelişmelerin olumluya dönmesi durumunda özellikle tekrar çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri
Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri
Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri
Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri

Dış Ticaret Fazlası, İhracat, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri - Son Dakika Ekonomi


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