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Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı? - Son Dakika

Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı?

06.07.2021 10:48

Türkiye'nin hedef pazarları ile ilgili açıklamalarda bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, 'Afrika büyüyen ve gelişen bir pazar. Orta vadede satın alma gücü artacak.

Türkiye'nin hedef pazarları ile ilgili açıklamalarda bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, 'Afrika büyüyen ve gelişen bir pazar. Orta vadede satın alma gücü artacak. Afrika pazarına odaklanmamız gerekiyor' dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, hedef pazarlarla ilgili yaptığı açıklamada Afrika'ya dikkat çekerek, 'Son 5-6 yıl içerisinde, özellikle İHBİR olarak yönlendirdiğimiz Güney ve Kuzey Amerika, Batı ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri yine bizim bu pazarlarda hedef ülkelerimiz ve karlılığımızı düzelten faktörler arasında yer alıyor' dedi.

'AFRİKA PAZARINA ODAKLANMALIYIZ'

Afrika'nın büyüyen ve gelişen bir Pazar olduğuna dikkat çeken Soyyiğit, Afrika pazarına odaklanılması gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: 'Afrika büyüyen ve gelişen bir pazar. Orta vadede satın alma gücü artacak. Afrika pazarına odaklanmamız gerekiyor. Ortadoğu pazarlarında yüksek rekabet düzeyi bizi olumsuz etkileyen faktörler olsa bile bu pazarlar bizim için önemli. Aslında Türkiye'nin ihracatını yapmış olduğu gelişmiş pazarlar Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. İngiltere'yi başlı başına ayırmak gerekiyor. Bu pazarlar, satın alma gücünün yüksek olduğu pazarlar olduğu için büyümeli ve sürdürülebilir bir şekilde ihracatımızı devam ettirmeliyiz.'

'ÜRÜN GRUPLARIMIZ AVRUPA'DAKİ ÜRÜNLERLE REKABET EDECEK GÜÇTE'

Rekabet gücünü etkileyen faktörlerin başında insan gücünün geldiğini vurgulayan Aydın Soyyiğit, 'Kaliteli ürünler üretiyoruz, en önemli avantajımız bu. Hammaddeye yakınlığımız, bizim açımızdan, diğer önemli bir faktör. Yüksek döviz kurları da ihracatta rekabet gücümüzü artırıyor. Son yıllarda Türkiye'den tüm dünya ülkelerine birçok ürün grubunun ihracatı yapılmakta ve ürün gruplarımızın kalitesi Avrupa'daki ürünlerin karşısında açık ara rekabet edebilecek güçte. Kaliteli ürünler üretiyoruz. Bu da ihracatta sürekliliği sağlayan faktörlerden birisi' diye konuştu.

Uluslararası pazarlarda, pazara giriş hedefleri ve hedef pazarların seçimine vurgu yapan Soyyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Öncelikle üretmiş olduğumuz mal ya da hizmetin karşılığında fırsatları iyi gözetmemiz gerekiyor. Rekabet analizini iyi yapmak, karşı ülkelerin mevzuatlarını iyi analiz etmek, üretmiş olduğumuz ürünün gıda kodeksi, besin öğeleri tablolarına çok iyi hakim olmak gerekiyor. O pazara girerken yine karşı ülkenin vergi mevzuatları, rekabet şansı, pazardaki karlılık beklentisi, ürünün raf analizinin yapılması gerekiyor. Aslında en önemlisi, ülkeye girerken partnerin çok iyi seçilmesi. Çünkü bu, süreklilik açısından oldukça önemli. Aksi halde pazara giriş ve çıkışlar eş zamanlı olabilir, bu bağlamda olumsuzluklar ve hayal kırıklıkları doğabilir.'

'GÜMRÜK ANLAŞMALARI AVANTAJ SAĞLAYABİLİR'

Son dönemde konteyner maliyetlerinin artmasının ve navlun maliyetlerinin yükselmesinin, rekabet açısından dezavantajmış gibi görünse de bunun tüm dünyada görülen bir durum olduğunu söyleyen Soyyiğit, 'Umuyoruz ki orta vadede konteyner krizleri sona erecek. Böylece rekabet anlayışı tekrar sağlanacaktır. Rekabete dezavantaj olabilecek bir diğer unsur da karşı ülkelerdeki, komşu ülke gümrük birliği anlaşmaları. Bunu aşabilmek için devletimiz, Ticaret Bakanlığımız hedef ülkelerle gümrük anlaşmaları yapabilirse avantaj sağlanabilir. Tabii Serbest Ticaret Anlaşması (STA) uzun sürebilir ama kısa zamanda çözüme ulaştıran tercihli ticaret anlaşması da yapılabilir' dedi.

BU YIL 15'DEN FAZLA SANAL ALIM HEYETİ YAPILDI

Türkiye'nin en fazla alım heyeti gerçekleştiren birliği olduklarını ve pandemi sürecinde de bu organizasyonlara online olarak devam ettiklerini kaydeden Soyyiğit, yapılan ikili görüşmelerle ilgili şunları söyledi: 'Hedef pazarlara girerken, firmalarımıza, üyelerimize birtakım kolaylıklar sağlıyoruz. Alım heyetleri organize ediyoruz. Son 1 yılda pandemiye rağmen, özellikle Güney Amerika ve Orta Amerika'dan online olarak katılan firma yetkilileri ile üyelerimiz arasında, 15'den fazla sanal alım heyeti görüşmeleri gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı dijital ortama taşınan heyetlerimiz, alınan geri bildirimlere göre üyelerimiz açısından büyük bir avantaj oldu. Çünkü seyahat sıkıntısı olmasına rağmen firmalar, online ortamda bir araya geldiler. Son dönemde Afrika ülkeleriyle de online heyetler gerçekleştirdik.?

Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı?
Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı?
Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı?
Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı?

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Afrika, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı? - Son Dakika Ekonomi


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