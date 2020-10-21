Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek - Son Dakika

Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek

21.10.2020 03:35
Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek, System.String[]

Türkiye, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacak.

Türkiye, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirildi.

Karara göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılaya teslim edilecek.

Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden temin edilecek ürünlerin hesaplanan maliyeti, "görevlendirme bedeli" kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete, Türkiye, Buğday, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti
İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum         
00:32
Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:09
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti         
23:35
Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu         
23:05
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük         
21:25
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 03:39:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei