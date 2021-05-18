Türkiye iki tekerlekli taşıt ihracatını katladı - Son Dakika

Türkiye iki tekerlekli taşıt ihracatını katladı

18.05.2021 11:29
Türkiye iki tekerlekli taşıt ihracatını katladı, System.String[]

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 94,5 artarak 43 milyon 872 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 94,5 artarak 43 milyon 872 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisinin alt sektörlerinden "iki tekerlekli taşıt" alanında üretici firmaların ocak-şubat aylarında gerçekleştirdiği dış satım, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,77 artış gösterdi.

Ocak-mart dönemindeki 3 aylık ihracat performansı yine geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 81,4 artan imalatçılar bu başarıyı geçen ay da sürdürdü.

Bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı Ocak-Nisan 2021'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94,5 artarak 22 milyon 551 bin dolardan 43 milyon 872 bin dolara çıktı.

4 aylık ihracat performansında ilk 3 ülke

Ocak-nisan döneminde miktar bazında en fazla ihracatı Finlandiya'ya yapan sektör temsilcileri, bu ülkeye dış satımı 2020'nin ilk 4 ayına göre yüzde 17,28 yükselterek 7 milyon 286 bin dolara taşıdı.

Türkiye'nin genel otomotiv ihracatında da önemli paya sahip Fransa'ya gerçekleştirilen iki tekerlekli taşıt ihracatı da yine aynı dönemde yüzde 110,73 artışla 2 milyon 888 bin dolardan, 6 milyon 86 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcileri üçüncü sıradaki Almanya'ya geçen yıl 2 milyon 980 bin dolar olan ihracatı yüzde 89 artırdı. Bu ülkeye ocak-nisan döneminde 5 milyon 658 bin dolarlık ürün gönderildi.

Belçika'ya ihracat yüzde 2 bin 167 arttı

Bisiklet, mopet ve motosiklet üreticileri en fazla dış satımı Avrupa ülkelerine yaptı. Bu kıtada bazı ülkelere yapılan ihracatta yakalanan artış oranları dikkati çekti.

Geçen yılın ilk 4 ayında 1 milyon 303 bin dolarlık ürün gönderilen İtalya'ya yapılan ihracat bu senenin aynı aylarında yüzde 184 artışla 3 milyon 706 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri aynı dönemde Birleşik Krallık'a ihracatı yüzde 394 artışla 738 bin dolardan 3 milyon 651 bin dolara çıkardı.

Belçika'ya 4 aylık süreçte yapılan ihracat ise yüzde 2 bin 167 artarak 26 bin 826 dolardan, 608 bin 308 dolara taşındı.

İki tekerlekli taşıt imalatçıları geçen yılın ocak-nisan döneminde ürün satamadıkları Norveç, Çekya, İsviçre, ABD, Afganistan, Uganda, Angola, Tayland, Tunus, Çin, Gine, Hindistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mauritius, Kongo, Burkina Faso, Kazakistan, Honduras, Sierra Leone, Malta, Madagaskar, Güney Sudan, Kamerun, Moğolistan ve Togo'ya da ihracat yaptı.

Bisiklet, Türkiye, İhracat, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye iki tekerlekli taşıt ihracatını katladı - Son Dakika Ekonomi


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