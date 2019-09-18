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Türkiye ikincisi okula bilişim atölyesi

1 saat önce

Yapay Zeka Mini Otonom yarışmasında ilimizi başarıyla temsil ederek, Türkiye ikincisi olan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine aynı anda 30 öğrencinin faydalanabileceği bilişim teknolojileri atölyesi kuruldu.

Türkiye ikincisi okula bilişim atölyesi, System.String[]

Yapay Zeka Mini Otonom yarışmasında ilimizi başarıyla temsil ederek, Türkiye ikincisi olan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine aynı anda 30 öğrencinin faydalanabileceği bilişim teknolojileri atölyesi kuruldu.


Edirne Valisi Ekrem Canalp, Yapay Zeka Mini Otonom yarışmasında Türkiye ikincisi olduktan sonra kendisini makamında ziyaret eden öğrenci ve idarecileri bilişim teknolojileri atölyesi kurulmasını talep etmişti. Öğrencilerin talebi üzerine Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışmalara başlayan Edirne İl Özel İdaresi yaptığı çalışma ile aynı anda 30 öğrencinin faydalanabileceği bilişim teknolojileri atölyesini kurarak hizmetine sundu.


Bilişim teknolojileri atölyesinde 31 adet Aio özellikli masa üstü bilgisayar, 1 adet notebook,1 adet renkli yazıcı ve 1 adet siyah beyaz yazıcı bulunuyor. - EDİRNE

Ekrem Canalp, Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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