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Türkiye ikincisi okula bilişim atölyesi kuruldu

11 dakika önce

Yapay Zeka Mini Otonom yarışmasında Türkiye ikincisi olan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bilişim teknolojileri atölyesi kuruldu.

Türkiye ikincisi okula bilişim atölyesi kuruldu, System.String[]

Yapay Zeka Mini Otonom yarışmasında Türkiye ikincisi olan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bilişim teknolojileri atölyesi kuruldu.


Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada ikinci olan Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve idarecileri Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etmiş, okullarına bilişim teknolojileri atölyesi kurulmasını talep etmişti.

Öğrencilerin talebi üzerine lisede çalışmalara başlayan Edirne İl Özel İdaresi yaptığı çalışmayla aynı anda 30 öğrencinin faydalanabileceği bilişim teknolojileri atölyesini kurarak öğrencilerin hizmetine sundu.

Bilişim teknolojileri atölyesinde 31 masaüstü ve dizüstü bilgisayar renkli ve siyah beyaz yazıcı bulunuyor.

Edirne Valiliği, Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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