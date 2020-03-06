Türkiye ikincisi oldular, Milli Takım'dan davet bekliyorlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye ikincisi oldular, Milli Takım'dan davet bekliyorlar - Son Dakika Spor

Türkiye ikincisi oldular, Milli Takım'dan davet bekliyorlar

6 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun planlı faaliyet programında yer alan Serbest Dalış Kulüpler Türkiye Havuz Şampiyonası, 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Tekirdağ'da yapıldı.

Türkiye ikincisi oldular, Milli Takım'dan davet bekliyorlar, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun planlı faaliyet programında yer alan Serbest Dalış Kulüpler Türkiye Havuz Şampiyonası, 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Tekirdağ'da yapıldı. Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları damgasını vurdu.


Şampiyona kapsamında; Nefes Tutma, Çift Palet, Monopalet ve Paletsiz branşlarında dipte tek nefes ile en uzun mesafe kat etme yarışmaları ve 8x 50, 16x 50 ve 100 metre hız yarışmaları yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi adına yarışan Ali Berke Çomak, gençlerde ve büyüklerde 5 altın ve 3 bronz, Ata Kuş 3 gümüş ve 2 bronz, Ahmet Barış Kahraman 1 altın ve 3 gümüş, Eray Algan ise büyüklerde bir bronz madalya aldı. Bu sonuçlarla Süleymanpaşa Belediyesi takım halinde Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. Öte yandan; Süleymanpaşalı sporcuların Milli Takım Aday kadrosuna davet edilmelerinin beklendiği ifade edilirken, sporcuların milli takıma seçilmeleri halinde ülkemizi haziran ayında Sırbistan'da yapılacak Dünya Serbest Dalış Havuz Yarışmasında temsil edecekleri belirtildi.


Serbest Dalış Kulüpler Türkiye Havuz Şampiyonası'ndaki başarıları ile Süleymanpaşa'nın gururu olan 18 madalya kazanıp takım olarak Türkiye 2.'si olmayı başaran Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Sualtı takımı, şampiyona dönüşü Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret ederek başarılarını Başkan Yüksel ile paylaştı. Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyarette Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Sualtı takımı antrenörü Sertan Aydın, başarılı sporcularımız Ata Kuş, Eray Algan, Ahmet Barış Kahraman ve Ali Berke Çomak yer aldı.


"Sizler başarılarınız ile bu şehrin çocuklarına yol açıyorsunuz"


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Bu şehrin başarıya, başarılı gençlere ihtiyacı var. Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerek açtığımız kurslar, gerek spora yaptığımız destek gerekse Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübümüz ile gençlerimize aydınlık bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Sizler başarılarınız ile kardeşlerinize, arkadaşlarınıza bu şehrin çocuklarına yol açıyorsunuz. Şehrimiz adına yaptıklarınızla gururumuz oldunuz. Şimdide Allah'ın izni ile bayrağımızı göndere, ülkemizi zirveye taşımak için mücadele edeceksiniz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" diye konuştu.


"Milli takıma sporcu vermenin gururunu yaşıyoruz"


Şehrimizi en iyi şekilde temsil edebilmek ve Milli Takımda yer alabilmek için çok çalıştıklarını dile getiren Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Sertan Aydın, kulüp alarak milli takıma sporcu verecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Milli Takım Aday kadrosuna davet edilecek Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları da Başkan Yüksel'e seçilmeleri halinde Sırbistan'da yapılacak Dünya Serbest Dalış Havuz Yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya ile döneceklerinin sözünü verdi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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