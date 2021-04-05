Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'nın 3 sporcusu Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyla milli takıma girmeye hak kazandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya'da düzenlenen U23 Türkiye Şampiyonası'na katılan 3 sporcunun kategorilerinde Türkiye ikincisi oldukları belirtildi.
Açıklamada, takımın, 48 kulübün mücadele ettiği organizasyonda topladığı 78 puan ile şampiyonayı üçüncü tamamladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyan şampiyonada sporcularımızdan Mükremin Aktaş 60, Bedirhan Tan 87, Abdülsamet Başar ise 72 kiloda Türkiye ikinciliği elde ederek 6-9 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek uluslararası turnuvada ülkemizi temsil etmeye hak kazandı."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye ikincisi Sakarya Büyükşehir güreşçileri uluslararası turnuvalara katılacak - Son Dakika