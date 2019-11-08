Son Dakika Haberleri: Türkiye ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladı
Son Dakika Güncel Türkiye ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladı

Türkiye ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladı

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladığını bildirdi.

Türkiye ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladığını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın en önemli stratejik hedeflerinden olan yerli ilaç çalışmalarında önemli bir başarıya imza atıldığını belirtti.

Türkiye'nin ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladığını aktaran Koca, "Türkiye'nin 2017'de 890 milyon dolar olan ilaç ihracatı, 2018'de 1,17 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yükselişte Türkiye'nin üretim kapasitesinin ve Ar-Ge harcamalarının artmasının yanında, kısa adı PIC/s olan Uluslararası İlaç Denetim Birliği üyeliğine kabul edilmesinin de büyük katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere PIC/s üyeliğine kabul edildiğini anımsatan Koca, böylece ülkede üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engellerin büyük ölçüde ortadan kalktığına işaret etti.

PIC/s üyeliğinin, Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliğinin dünya genelinde tescili anlamına geldiğini vurgulan Koca, "Öte yandan yerlileşme oranımız bu yıl içinde hız kazandı. 2018'de her 100 kutu ilaçtan 80'i ülkemizde üretilirken, bugün bu sayı 83 kutuya çıktı. Değer bazında ise yüzde 46 olan yerli ilaç oranımızı yüzde 48,5'e yükselttik. Sanayimizin kapasite kullanım oranı yüzde 65'ten yüzde 75'e çıktı. Burada yakaladığımız ivme ile daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye ve ihracatta yakaladığımız başarıyı daha da ileri taşımaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

fahrettin koca, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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