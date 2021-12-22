Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TURKOVAC'a acil kullanım onayı verdi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a ilişkin TİTCK'den sitesinde yayımlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."