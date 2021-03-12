Türkiye ile AB arasında düzenlenmemiş alanda ürünlerin karşılıklı tanınmasına ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika

Türkiye ile AB arasında düzenlenmemiş alanda ürünlerin karşılıklı tanınmasına ilişkin esaslar belirlendi

12.03.2021 09:39
Türkiye ile AB arasında düzenlenmemiş alanda ürünlerin karşılıklı tanınmasına ilişkin esaslar belirlendi, System.String[]

Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği'nde (AB) ortak düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının, Türkiye ve AB piyasasında serbest dolaşımı için karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği'nde (AB) ortak düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının, Türkiye ve AB piyasasında serbest dolaşımı için karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin kararı neticesinde yürürlüğe konulan Gümrük Birliği kapsamında AB'de ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının Türkiye ve AB piyasasında serbest dolaşımını sağlamak amacıyla karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Söz konusu hükümler, yetkili kuruluşlar tarafından bir ulusal teknik kurala dayanarak alınan ve AB üyesi ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin doğrudan ya da dolaylı piyasaya erişiminin kısıtlanması ya da engellenmesine neden olan idari kararları kapsayacak.

Yönetmelik, mahkeme kararlarını, hakem heyetleri ve tahkim kurullarınca alınmış kararları, yasa dışı örgütler ya da suç örgütleriyle veya ırkçılık, ayrımcılık ya da yabancı düşmanlığı niteliğindeki suçlarla bağlantılı terim, sembol veya materyale ilişkin bir suçun soruşturması veya kovuşturması sırasında alınan yargı kararlarını kapsamayacak.

Buna göre, Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin kararı kapsamında olmak şartıyla, Türkiye'de veya AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin serbest dolaşımı esas olacak.

AB üyesi bir ülkede yasal şekilde piyasadaki ürünlerin, burada bulundurulmasına ilişkin önlemler yetkili kuruluşlar tarafından ancak meşru bir kamu yararı gerekçesiyle ulusal teknik kurala dayanılarak alınacak.

AB üyesi ülkenin piyasasında bulundurulan, bulundurulması hedeflenen bir ürünün veya ürün grubunun Türkiye'de yerleşik imalatçısı, bu ürünün veya ürün grubunun Türkiye veya bir başka AB üyesi ülkenin piyasasında yasal olarak bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilecek.

İmalatçı kendisi adına karşılıklı tanıma beyanı düzenlemesi için yetkili temsilcisini görevlendirebilecek.

Karşılıklı tanıma beyanı AB resmi dillerinden birinde hazırlanacak.

Aynı şekilde, Türkiye piyasasında bulundurulan veya bulundurulması hedeflenen ürün grubunun AB üyesi ülkede yerleşik imalatçısı da bu ürünün veya ürün grubunun bir AB üyesinin piyasasında yasal olarak piyasada bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilecek.

Bu durumda, yetkili kuruluşun talep etmesi halinde karşılıklı tanıma beyanının Türkçe tercümesi sunulabilecek.

Ürünlere ilişkin değerlendirme

Bir yetkili kuruluş, söz konusu yönetmelik kapsamında bir ürün ya da ürün grubunun AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulup bulundurulmadığını ve eğer bulundurulmuşsa Türkiye'de uygulanan bir ulusal teknik kuralla korunan meşru kamu yararını yeterli ölçüde koruyup korumadığını, ilgili ürünün özelliklerini de dikkate alarak değerlendirmek istediğinde, ilgili iktisadi işletmeciyle irtibata geçecek.

Değerlendirmeye tabi tutulan ürünler ve bu ürünlere uygulanabilecek ulusal teknik kurallar veya ön izin süreci hakkında yetkili kuruluş, iktisadi işletmeciye bilgi verecek.

Yetkili kuruluşça değerlendirme yapılırken, iktisadi işletmecinin ürünü piyasada bulundurmasına izin verilecek ve iktisadi işletmeciye ürünün piyasaya erişimini kısıtlayan ya da engelleyen bir idari karar çıkmadıkça işletmeci ürünlerini piyasada bulundurmaya devam edebilecek.

Ürünün piyasada bulundurulmasının askıya alınması

Ürün normal ve öngörülebilir makul kullanım koşullarında insan sağlığı veya güvenliği ya da çevre açısından etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil yetkili kuruluşun acil müdahalesini gerektiren ciddi risk taşıyorsa, ürün grubunun piyasada bulundurulması genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle genel olarak yasaklanmışsa, ürünün piyasada bulundurulması geçici olarak askıya alınacak.

Yetkili kuruluş askıya alma kararını iktisadi işletmeye derhal bildirecek.

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ulusal ürün irtibat noktası Ticaret Bakanlığı olacak.

Bakanlık, karşılıklı tanıma prensibinin uygulanması hususunda Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin ulusal ürün irtibat noktalarıyla karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla iş birliği yapacak.

Avrupa Birliği, Türkiye, Gazete, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile AB arasında düzenlenmemiş alanda ürünlerin karşılıklı tanınmasına ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
12:58
Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı         
12:06
15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis         
12:01
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek         
11:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile AB arasında düzenlenmemiş alanda ürünlerin karşılıklı tanınmasına ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei