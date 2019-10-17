Türkiye ile ABD arasında varılan 13 maddelik anlaşmada neler var?
55 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi ve ateşkes anlaşmasına varması sonrası gözler yapılan mutabakatın 13 maddelik ayrıntılarına çevrildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi için anlaşmaya varması sonrası gözler yapılan mutabakatın ayrıntılarına çevrildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle bilikte görüşmek için Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından,"Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara vereceğini ve bu sürede ABD'nin YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacağını" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:57
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