Son Dakika Haberleri: Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı
Son Dakika Güncel Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı

7 saat önce

ABD'de 3 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha arttı.

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı, System.String[]

ABD'de 3 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha arttı.

ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 oldu.

Ülkenin "merkez zaman dilimi"nde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 9 saate çıktı.

ABD'nin "dağlık zaman dilimi"nde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki fark ise 10 saate yükseldi.

Ülkenin "pasifik zaman dilimi"nde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'e çıktı.

ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye yükselirken, Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e yükseldi.

Yeni uygulama, ABD'de martta yaz saati uygulaması başlayıncaya kadar devam edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 00:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]