Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler 16-17 Eylül'de Vaşington'da - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecek.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 16-17 Eylül tarihinde Vaşington'u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecektir. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek kapsamlı heyetlerarası siyasi istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.