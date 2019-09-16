Türkiye ile ABD güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yaptı
1 saat önce
MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
MSB: " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."
(İHA)
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