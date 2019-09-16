Son Dakika Haberleri: Türkiye ile ABD güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yaptı
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Türkiye ile ABD güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yaptı

1 saat önce

MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye ile ABD güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yaptı, System.String[]

MSB: " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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